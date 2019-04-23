Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını artırdı /23 Nisan 2019 19:32

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını artırdı

ABD’nin İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik uyguladığı muafiyete son verme kararı, küresel petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

SHABER3.COM

New York Ticaret Borsası'nda petrolün varil başına fiyatı 10 sent artarak 65.65 Dolar'a çıktı. Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 14 sent artarak 74.18 Dolar'a ulaştı. Uzmanlar, fiyatlardaki artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.

ABD, Pazartesi günü aldığı kararla İran'dan petrol ithalatına yönelik 2 Mayıs'ta sona erecek olan muafiyetleri uzatmama kararı almıştı. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karar, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirerek, rejimin ana gelir kaynağının engellenmesini hedefliyor" ifadesine yer verilmişti.

Washington'ın kararına tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" demişti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni kararına Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD'nin hamlesinin İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için yürütülen uluslararası çabaya zarar vereceği uyarısında bulundu.



Karardan üzüntü duyduklarını dile getiren Kocijancic, ABD'nin son kararının İran'la varılan nükleer anlaşmayı baltalama riski olduğuna dikkat çekti.

ABD hükümeti Kasım ayında aldığı bir kararla İran'a karşı bugüne kadarki en sert ekonomik yaptırımları uygulamaya koydu. İran'ın en büyük gelir kaynağı olan petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlarda sekiz ülkeye muafiyet tanınmıştı.

Bu kapsamda Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan'ın altı ay boyunca herhangi bir yaptırıma uğramadan İran'dan petrol ihraç etmesine izin verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen Mayıs ayında tek taraflı olarak çekileceğini açıklamış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu.
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