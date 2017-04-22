Samanyolu Haber /Gündem / 21 gün önce kaçırılan Turgut Çapan BM gündeminde /22 Nisan 2017 11:38

21 gün önce kaçırılan Turgut Çapan BM gündeminde

21 gün önce kaçırılan Turgut Çapan hakkında Birleşmiş Milletler nezdinde müracaatta bulunuldu. BM Zorla Kaçırılma Komitesi, konuyu incelemeye aldı

SHABER3.COM

Turgut Çapan 31 Mart Cuma günü Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı. Ailesi Turgut Çapan’ın kaçırıldığı şüphesiyle emniyet ve adli makamlara müracaat etti ancak herhangi bir sonuç elde edemedi. Resmi makamlar şu ana kadar konuyla hiç bir şekilde ilgilenmedi ve ailenin şikayetini ciddiye almadı.

Aile, konuyu Uluslararası İnsan Hakları Derneği Advocates of Silenced Turkey (AST) ile paylaştı.  AST, 21 gün önce kaçırılan Turgut Çapan hakkında Birleşmiş Milletler nezdinde müracaatta bulundu. BM Zorla Kaçırılma Komitesi’nin konuyu incelemeye aldığı, AST’nin resmi twitter hesabı @silencedturkey tarafından şu ifadelerle duyuruldu:
21 gün önce kaçırılan Turgut Çapan hakkında Birleşmiş Milletler'e resmi başvuru yapıldı. BM Zorla Kaçırılma Komitesi, konuyu incelemeye aldı

AST merkezi Colombia’da bulunan uluslararası bir insan hakları derneği. İnsan hakları alanında geniş bir yelpazede ücretsiz olarak hizmet veriyor.

AST’ye Kimler Başvurabilir?

-İnançları ve sosyal tavırları nedeniyle nefret söylemine maruz bırakılan, yaftalanan,  suçlu gibi gösterilen ve ötekileştirilenler

-Haksız olarak işlerinden çıkarılan, iş bulamaz hale getirilen, mallarına elkonularak; yaşlı, hasta ve çocuk gibi tüm yakınlarıyla birlikte sivil ölüme terk edilenler

-Hukukun temel ilkelerine aykırı olarak; yaşlı, engelli, hasta, kadın denmeksizin tutuklananlar

-İşkence ve kötü muameleye maruz bırakılanlar ile tutukluluk esnasında hayatını kaybedenlerin mağdur yakınları AST’ye başvurarak profesyonel bir yardım alabilirler.

AST Ne Tür Yardımlar Yapıyor?

Advocates of Silenced Turkey  (AST) Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet yürüten;

-İşkenceyi Önleme Komitesi,
-Zorla Kaçırılma Komitesi,
-Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi ve Raportörü ve Kadın, Çocuk ve Engelli  Hakları Komitesi ve Rapotörleri nezdinde mağduriyetleri dile getiriyor.

Ayrıca Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kurumlar nezdinde mağdurların haklarını savunuyor.

AST’ye gelen ihbarlar uzman hukukçu bir kadro tarafından, profesyonel başvuru dosyalarına dönüştürülüyor. Bu dosyalarla uluslararası kurumlar nezdinde yasal başvurular yapılıyor ve  müracaat işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca AST tüm bu süreçler boyunca hukuki danışmanlık ve tercüme desteği de veriyor.

Nasıl İletişim Kurulur?

Herhangi bir kâr amacı gütmeden çalışan AST ile; [email protected] adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.
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