Samanyolu Haber /Gündem / 52 polis tutuklandı /06 Şubat 2018 23:24

52 polis tutuklandı

Ankara’da, Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 polis tutuklandı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen gözaltındaki 101 eski polisin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarıldığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan polislerin 52’sinin tutuklandığı, 49 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
 
25 Ocak’ta, KHK ile meslekten ihraç edilen eski 129 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınmıştı.
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