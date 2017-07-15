Samanyolu Haber /Gündem / 2019'da aday olacak mı? /15 Temmuz 2017 10:17

2019'da aday olacak mı?

Der Spiegel dergisine konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019!'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağını açıkladı.

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Haftalık Der Spiegel dergisine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin değil partilerüstü bir adayın olması gerektiğini savundu.Erdoğan’a karşı Abdullah Gül’ün adaylığının akıllı bir öneri olup olmayacağı sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Ne yapacağına Abdullah Gül’ün kendisinin karar vermesi gerekir. Ama ben şimdiden, seçimlere iki yıl önceden bir isim verme hatasına kesinlikle düşmem” dedi.Avrupa’yı Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı görmemeye çağıran Kılıçdaroğlu “Adalet yürüyüşü ve anayasa referandumu, Erdoğan’ın sadece ülkenin yarısı için konuştuğunu gösterdi” dedi
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