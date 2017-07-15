2019'da aday olacak mı?

Haftalık Der Spiegel dergisine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin değil partilerüstü bir adayın olması gerektiğini savundu.Erdoğan’a karşı Abdullah Gül’ün adaylığının akıllı bir öneri olup olmayacağı sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Ne yapacağına Abdullah Gül’ün kendisinin karar vermesi gerekir. Ama ben şimdiden, seçimlere iki yıl önceden bir isim verme hatasına kesinlikle düşmem” dedi.Avrupa’yı Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı görmemeye çağıran Kılıçdaroğlu “Adalet yürüyüşü ve anayasa referandumu, Erdoğan’ın sadece ülkenin yarısı için konuştuğunu gösterdi” dedi