Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye demokrasi uyarısı /15 Temmuz 2017 10:33

Türkiye'ye demokrasi uyarısı

Alman Sanayi Birliği Başkanı Dieter Kempf, Türkiye’de demokrasiye getirilen kısıtlamaların ülkenin ekonomik geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Türkiye'ye demokrasi uyarısı


15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle açıklama yapan Alman Sanayi Birliği’nin (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Türkiye’deki durumun “endişe verici” olduğunu söyledi. Kempf, “Demokratik yapıların zayıflatılması ülkedeki ekonomik angajmanı frenliyor” dedi. Türkiye’nin ekonomik gelişimini riske attığını söyleyen Kempf, “Yeni yatırımlar konusunda geçen yıl yaşanan hezimetten sonra işletmeler bu yıl da yeni yatırımlara mesafeli yaklaşıyor. Bu durum Türk Hükümeti’nin çıkarına olamaz” dedi. Türkiye’de başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal ve bu kapsamda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler’le on binlerce insanın tutuklanması, çok sayıda medya kuruluşunun kapatılması ve on binlerce kişinin görevinden alınması, birçok Avrupa ülkesinde eleştirilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu geçen hafta Türkiye ile ilişkilerin askıya alınmasını öngören raporu kabul etti. Sözkonusu kararın AB Komisyonu için bağlayıcılığı bulunmuyor.

DEMOKRATİK PRENSİPLER MERKEZE ALINMALI

Türkiye’nin AB’den ekonomik partnerleri olmaksızın, ekonomisinin başarılı olduğu çizgiye dönemeyeceğini hatırlatan Alman Sanayi Birliği Başkanı, “Ankara’daki siyasi sorumlular açık demokratik toplumun prensiplerini tutumlarının merkezine koymalı. İşletmelerin güvenilirliğe ve öngörülebilirliğe ihtiyacı var” diye konuştu.
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