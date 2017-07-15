Samanyolu Haber /Gündem / PKK'nın kaçırdığı öğretmenin şehit olduğu kesinleşti.... /15 Temmuz 2017 10:09

PKK'nın kaçırdığı öğretmenin şehit olduğu kesinleşti....

16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cesedi bulundu

SHABER3.COM

Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cesedin, PKK'lılar tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Tunceli-Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde 12 Temmuz'da erkek bir şahsa ait ceset bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetten alınan doku örnekleri, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Cesedin PKK'lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu kesinleşmiş oldu.

?NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen  PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.
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