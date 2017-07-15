PKK'nın kaçırdığı öğretmenin şehit olduğu kesinleşti....

Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cesedin, PKK'lılar tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği açıklandı.





Tunceli-Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde 12 Temmuz'da erkek bir şahsa ait ceset bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetten alınan doku örnekleri, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Cesedin PKK'lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu kesinleşmiş oldu.



