Şimdi de 28 Şubat'a benzetti

Tayyip Erdoğan şunları dedi:
''Amerika’daki dava hukukla, adaletle, ticaretle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur. Bu oyunla bir taşla aynı anda pek çok kuş birden vurmak hedefleniyor. Bunlardan biri, Türkiye’nin tüm dikkati ilgisi bu davaya çekilerek Suriye ve Irak’ta yürütülmek istenen projeye hız verilmek istenmesidir.
“AMERİKA’DA ÜLKEMİZDEKİ 28 ŞUBAT DÖNEMİNE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR”
Davanın projesi Amerika yönetimindeki bir gruba aittir. Amerika’da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor. Kritik kademelerdeki eski grubun, ülkemiz konusunda sandıktan çıkan yönetime aykırı olarak bambaşka politika yürüttüğü anlaşılıyor. Bizim muhatabımız Sayın Trump’tır. Ve öyle de kalacaktır.
“BU KOMPLO TÜRKİYE’YE KARŞI KURULMUŞ BİR KOMPLODUR”
Nasıl 17-25 Aralık’ta yolsuzluk görüntüsü altında ülkemizdeki anayasal düzeni emniyet darbesiyle yıkma çabası varsa, Amerika’daki davada aynı amacı gerçekleştirme niyeti vardır. Davanın iddianamesindeki komplo iddiası doğrudur, ama bu komplo Türkiye’ye karşı kurulmuş bir komplodur.