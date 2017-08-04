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20 ilde onlarca gözaltı!
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20 ilde onlarca gözaltı!
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04 Ağustos 2017 10:44
20 ilde onlarca gözaltı!
Sanayi Bakanlığı'nda cadı avı: 59 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
SHABER3.COM
Ankara merkezli 20 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Sanayi Bakanlığı çalışanı 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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