Samanyolu Haber /Gündem / 20 ilde onlarca gözaltı! /04 Ağustos 2017 10:44

20 ilde onlarca gözaltı!

Sanayi Bakanlığı'nda cadı avı: 59 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

SHABER3.COM

Ankara merkezli 20 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Sanayi Bakanlığı çalışanı 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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