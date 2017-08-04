AKP MKYK üyesi: Biz yeni bir devlet kuruyoruz...

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz





AKP MKYK üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan CNNTürk’te katıldığı programda OHAL ve KHK’lere dair yalanlar sıraladı, AKP’nin yeni bir devlet kurduğunu söyledi.







Aynı programa katılan Aytuğ Atıcı’nın OHAL kalkana kadar sakallarını kesmeyeceğini beyan etmesi üzerine Oğan söz aldı. Atıcı’nın FETÖ mağduriyetlerini dile getirmesinden rahatsız olan Oğan “Bunlar aslı astarı olmayan laflar” dedi.





Oğan’ın kendisine itiraz etmesi ve verilerin doğru olmadığını iddia etmesi üzerine Atıcı, verilerin Adalet Bakanlığı’nın sitesinden alındığını söyledi. Oğan konuşmasının devamında; “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” dedi.