Cam-çerçeve indiren dolu tam 150 bin aracı vurdu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta hayatı felç eden dolu yağışı'nın etkileri sürüyor. Dolu yüzünden camları patlayan, kaportalarında göçükler oluşan 150 binden fazla araç servislerde hala sıra bekliyor.

CAM STOKLARI TÜKENDİ

Orjinal cam bulmak neredeyse imkansızlaşırken yan sanayi cam için günlerce sıra beklemek gerekiyor. Zira Türkiye'deki cam stoklarının tamamının tükendiği açıklandı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN KAPORTA USTALARI





Dolu yağışı sadece oto sahiplerinin günlük hayat temposunu değil oto sanayilerin kimyasını da değiştirdi. Kaportada göçük düzeltme servislerinde çalışan kaporta ustaları piyasadaki talep nedeniyle birer birer işi bırakıp bağımsız çalışmaya başladı.





YURT DIŞINDAN KAPORTA USTALARI İŞBAŞI YAPTI





Bu durum yüzünden birçok firma yurtdışından usta getirtmek zorunda kaldı. Giden yerli ustaların yerine Bulgaristan, Yunanistan, İran hatta Brezilya'dan ustalar işbaşı yaptı.









KASKO KURALLARI DA DEĞİŞTİ

Yaşanan yoğun talep, sigorta şirketlerini de yeni kararlar almak zorunda bıraktı. Bu kararların en başında, 4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğunun kaldırılması geliyor. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler artık iki yıl içinde başvuru yapabilecek.







