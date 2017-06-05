Samanyolu Haber /Gündem / 20 ilde askere operasyon, çok sayıda gözaltı /05 Haziran 2017 13:07

20 ilde askere operasyon, çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli yakalandı.
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