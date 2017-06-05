'Bylockçular asılsın' dedim, Bylock’tan tutuklandım

Mektup şöyle:





17.10.2016 tarihinden itibaren PDY örgüt üyesi suçlamasıyla tutuklu olarak bulunuyorum. 2 aydır Yeni Asya Gazetesi alıyorum. Koğuşta 14 kişiyiz. Koğuşa 7 tane gazete geliyor ve Yeni Asya Gazetesi en çok rağbet gören gazete diyebilirim. 6 Mart gazetenizi okudum.





SKANDAL-4 manşetiyle Nur Ener Hanımefendinin tutuklanmasına dair haberleri okudum. Allah onu ve tüm masumları tez zamanda buralardan kurtarsın. Bylock kullanma iddiası ve sonradan pişman olan müfteri bir muhbirin söylediklerini delil kabul edilmiş ve maalesef tutuklanmış. Ben de aynı şekilde evim aranarak 4 gün nezarette gözaltından sonra hayatımda 1 kere dahi görmediğim ve kullanmadığım Bylock programını kullandığım iddasıyla yaklaşık 5 ay önce tutuklandım. Hâlâ iddianame hazır değil ve avukatım gizlilik kararı nedeniyle hiçbir bilgiye ulaşamıyor. 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya çalışanlara tepki göstermek için meydanlardaydım. Zaten gerek emniyette gerekse savcılıkta günlerce yapılan araştırmalarda da hiçbir bağlantım bulunmadı. Tutuklanmadan önce basından Bylock haberlerini dinlediğimde darbecilerin kullandığı bir program olduğu haberlerine itimat ederek ‘Bu Bylockçuları asmak lâzım’ gibi yorumlarda yapmıştım. Allah’ın hikmeti ki ben de Bylock kullandığım iddiasıyla tutuklandım. Mahkemeler MİT’ten gelecek raporlara göre tutuklama veya tahliye kararları veriyor. Tabi MİT Bylock listesini güncelliyor ve yeni tutuklamalar veya tutuklu olanlardan pardon yanlış yapmışız diyerek tahliyeler oluyor. GooglePlay ve Apple Store’den indirip kullanabilen bu program terör örgütü üyesi olmaya yeterli delil ise; Türkiye bir an önce harekete geçmeli ve Türkiye dışında en az 400 bin kullanıcı olan ülkelerle temasa geçerek ülkelerinde Bylock kullanan insanların tutuklanmasını veya Türkiye’ye iadesini talep etmeli değil midir?





Bir gemide 9 cani 1 masum varsa o gemi 1 masum hatırı için batırılmaz. Daha kaç ay bekleyeceğiz? Hani gecikmiş adalet adalet değildi? 5 aydır toplam 2 sefer 70 dk kızımı görebildim. 3,5 yaşında kızım sürekli beni soruyormuş. Bu meleğin yüreğindeki boşluğu ileride söylenecek ‘pardon’ kelimesi doldurabilir mi? Çalıştığım yerden 4 tane polis tarafından terör suçlamasıyla alındım ve hayatımda hiç olmadığı kadar rencide oldum. Memuriyetten ihraç edildim. Boş yere çektiğimiz bu sıkıntılar yetmez mi?





Hep olumsuz şeylerden bahsettim. Biraz da güzel şeyler anlatayım. Allah’a şükür cezaevi kütüphanemizde Risale-i Nur eserlerini alıyorum, okuyorum ve başka hiçbir şeyde almadığım lezzeti alıyorum. Bazen koğuşta arkadaşlarla beraber okuyoruz. Dışarıda da okumuştum bu eserleri, ama burada çok daha istifade ettiğimi düşünüyorum. Külliyat bitmek üzere. 5 vakit uzun tesbihatları da çoğunlukla yapıyoruz. Belki de günahlarım nedeniyle buradayım. Beşer zulmeder, kader adalet eder. O yüzden kader mahkûmu olduğumuzu düşünüyorum. Allah’a emanet olun.





Yeni Asya / Mağdur Kürsüsü