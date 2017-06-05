Kriz büyüyor, üç ülke daha Katar'la ilişkileri kopardı

El Arabiya'da yer alan habere göre, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler, Ortadoğu ülkesi Yemen ve Afrika ülkesi Libya da Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.







Maldivler, özellikle Suudi Arabistan'ın ciddi yatırımlar yaptığı bir Güneydoğu Asya ülkesi olarak bilinirken Yemen'de Suudilerin uydusu olarak kurulan hükümet işbaşında.







HALK MARKETLERE HÜCUM ETTİ





Katar'da yaşayanlar marketlere akın ederken ülkede tam bir panik yaşanıyor. PressTV'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Katar'la sınırını kapatması üzerine temel kaynaklara ulaşım konusunda endişe duyan Katarlılar marketlere akın etti.







Katarlıların marketlerden gıda alışverişi yaptıkları görüldü.





KATAR HAVAYOLLARI S.ARABİSTAN'A TÜM UÇUŞLARI DURDURDU





Katar Havayolları, Suudi Arabistan'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Karar yüzünden pek çok ülkeye uçuş rotasını değiştirmek zorunda kalan Katar Havayolları, Suudi Arabistan'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.







BAE havayolları Etihad ve FlyDubai de, Doha'ya uçuşların duracağını duyurdu.







