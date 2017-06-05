Samanyolu Haber /Dünya / Kriz büyüyor, üç ülke daha Katar'la ilişkileri kopardı /05 Haziran 2017 12:58

Kriz büyüyor, üç ülke daha Katar'la ilişkileri kopardı

Körfez'de, Katar ile diğer ülkeler arasında başlayan kriz giderek büyüyor

SHABER3.COM

El Arabiya'da yer alan habere göre, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler, Ortadoğu ülkesi Yemen ve Afrika ülkesi Libya da Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

Maldivler, özellikle Suudi Arabistan'ın ciddi yatırımlar yaptığı bir Güneydoğu Asya ülkesi olarak bilinirken Yemen'de Suudilerin uydusu olarak kurulan hükümet işbaşında.

HALK MARKETLERE HÜCUM ETTİ

Katar'da yaşayanlar marketlere akın ederken ülkede tam bir panik yaşanıyor. PressTV'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Katar'la sınırını kapatması üzerine temel kaynaklara ulaşım konusunda endişe duyan Katarlılar marketlere akın etti.

Katarlıların marketlerden gıda alışverişi yaptıkları görüldü.

KATAR HAVAYOLLARI S.ARABİSTAN'A TÜM UÇUŞLARI DURDURDU

Katar Havayolları, Suudi Arabistan'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Karar yüzünden pek çok ülkeye uçuş rotasını değiştirmek zorunda kalan Katar Havayolları, Suudi Arabistan'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

BAE havayolları Etihad ve FlyDubai de, Doha'ya uçuşların duracağını duyurdu.


<< Önceki Haber Kriz büyüyor, üç ülke daha Katar'la ilişkileri kopardı Sonraki Haber >>

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:22