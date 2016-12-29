Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da büyük elektrik kesintisi /29 Aralık 2016 17:38

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nde yeteri kadar elektrik alınamamaktadır" denildi.

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır."
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