Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'daki ailelere dikkat çekmek için 50 kilometrelik yürüyüş /03 Şubat 2019 01:56

Yunanistan'daki ailelere dikkat çekmek için 50 kilometrelik yürüyüş

İngiltere’de ikamet eden 17 gönüllü, zorlu Meriç yolculuğuyla Yunanistan’a hicret eden hizmet gönüllüleriyle empati kurmak ve dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak için 50 kilometre yol yürüdü. Yunanistan'da yaşamak zorunda bırakılanlara yardım için başlatılan kampanyada 11 bin eurodan fazla da bağış toplandı.

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Tr724'ün haberine göre 17 gönüllü dün sabah Belçika’nın Clairefontaine kasabasından yola çıktı. Eksi 1 derece havada, ara sıra yağan karla karışık yağmur altında yola devam eden gençler, yol güzergahı üzerinde Lüksemburg’daki Türk muhacirlerin ikram ettiği sıcak çorbayla kahvaltı yaptı.

İngiltere’de üniversite öğrenimi gören Halil, Ekmel, Abdullah, Hamzah, Mehmed ve Emre isimli 6 gönüllü, Yunanistan’da zor kış şartlarında hayatlarını sürdürmeye çalışan mağdurlar için farkındalık oluşturmaya çalışmak için bu organizeyi düzenlediler.

6 gönüllü, Türkiye’deki zulümden kaçarak Yunanistan’a sığınanlara destek için ocak ayı başında bir kampanya başlattı. Destek günden güne büyüdü, uzun mesafeyi göze alanların sayısı 17’ye çıktı. Zorlu yolculuğa dair farkındalık oluşturmak için, dört ülkeyi kapsayan bir rota çizen gençler, 50 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etmeyi kararlaştırdı. Girişime destek verenler, açılan hesaba bağış yapmaya davet edildi.

BAĞIŞLAR YUNANİSTAN’DAKİLERE ULAŞTIRILACAK

Yola devam eden farklı milletlerden gönüllüler, alışık olmadıkları iklim şartlarında zorlandı. Olumsuz yol şartlarına ragmen katılımcılardaki kararlılık, sosyal medyada paylaştıkları videolara yansıdı.

Yol güzergahında Fransa topraklarına kısa süreliğine girip çıkacak olan 17 kişilik gönüllü grubunun son durağı Almanya’nın Perl kasabası olacak. Kampanya sonunda toplanan bağışlar, gençlerin 17-21 Şubat tarihlerinde Yunanistan’a yapacağı ziyaretle ailelere dağıtılacak.

Yolculuğa dair paylaşımlar Twitter üzerinden @Walkwithrefuge1 hesabından takip edilebilir
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