'1989 seçimlerinde de ANAP yıkılmaz deniyordu ama...'

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı'nın yazısına göre AKP'de kan kaybı tam olarak tahmin edilemiyor ve bu şartlarda AKP seçimi kaybedebilir.

Ataklı Bedrettin Dalan'ın kaybettiği 1989 seçimlerini de anılarıyla anlattı

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

AKP VE ERDOĞAN 3'ÜNCÜ BİLE OLABİLİR

Bu yazı herhangi bir bilimsel veriye, anket sonucuna dayanmamaktadır.

Tamamen son günlerde halk arasında dolaşırken edindiğim izlenimlere göre ve hatta biraz da “neden böyle olmasın” temennisi ile kaleme alınmıştır.

Halkla yaptığım konuşmaların yanı sıra pek çok anket sonucunun da bu yazıda etkisi vardır. Bu önemli girişi yaptıktan sonra geleyim konumuza.

Anketleri dikkatle izliyorum.

Saraya en yakın şirketler bile göğüslerini gererek “Erdoğan birinci turda kazanıyor” diyemiyor.

Rakamları orasından burasından zorladıktan sonra en cesur olanı “Bu durumda zaten birinci turda Erdoğan seçilir” diyorlar utangaç biçimde o kadar.

Ama hemen hepsinin ortak korkusu; Erdoğan seçilse bile AKP'nin Meclis'te salt çoğunluk olan 300 milletvekilini geçemeyeceği yönünde. Özellikle HDP'nin barajı aşması halinde, Meclis'te çoğunluk hayal gibi.

Zaten bu nedenle AKP sözcüleri ve tabii ki Erdoğan son günlerde en çok HDP üzerine konuşuyor ve bu partinin barajı aşmaması gerektiğini anlatıyor.

Çünkü HDP barajı aşamadığı takdirde AKP hiç hak etmediği halde en az 70 milletvekili fazla çıkarıyor.

Anketlerde en çok dikkatimi çeken nokta şu; bir ankette eğer CHP'nin oyu her zaman aldığı kadar ya da biraz üzerindeyse İYİ Parti'nin oyu mutlaka çok düşük. Hatta bazılarında İYİ Parti barajı bile geçemiyor. CHP'nin oyunu düşük gösteren anketlerde ise İYİ Parti biraz daha elle tutulur orana oluşmuş gibi görünüyor.

Bunda psikolojik bir etki var gibi geliyor bana. Çünkü herkes biliyor ki önemli olan AKP'nin oy kaybetmesi.