Samanyolu Haber /Gündem / Asker ve polis araçları çarpıştı: 18 yaralı /07 Haziran 2018 12:13

Asker ve polis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Asker minibüsü, polis aracıyla çarpıştı: 16 asker ve 2 polis yaralandı.

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Kars'ta hastaneye gidecek askerleri taşıyan sivil yolcu midibüsü ile Kars'a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan polis aracı çarpıştı. 

Kışladan Harakani Devlet Hastanesi'ne muayene için gidecek askerleri taşıyan yolcu midibüsü, Havalimanı kavşağında saat 10.30 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan Polis aracı ile çarpıştı.

Kazada 16 asker ve 2 Polis yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve Polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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