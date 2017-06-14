Samanyolu Haber /Gündem / 189 avukata gözaltı kararı /14 Haziran 2017 10:55

189 avukata gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde yapılancemaat operasyonunda 189 avukata gözaltı kararı çıkarıldı.

SHABER3.COM

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonu kapsamında avukatlara gözaltı kararı çıkarıldı. ByLock kullandıkları öne sürülen 189 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken 74 kişi gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda avukatların ev ve ofislerinde arama ve gözaltı işlemi uygulandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen avukatlardan ikisinin tutuklu olduğu, birinin de başka soruşturmalardan gözaltında bulunduğu, bir diğerinin de küçük çocuğu olduğu için gözaltına alınmadığı aktarıldı.

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