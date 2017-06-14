Samanyolu Haber /Gündem / Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem /14 Haziran 2017 10:54

Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem

Uluslararası haber ajansları Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Depremin ardından Tsunami önce tsunami alarmı verildi, daha sonra ise tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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