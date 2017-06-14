'Turizm el freni çekilmiş kamyon gibi'

Bülent Bülbüloğlu, 2017 yaz sezonunun turizm açısından sıkıntılı geçeceğini belirtti. Turizm sezonunda koşulların bir yıl önceden belirlendiğini dile getiren Bülbüloğlu, şunları söyledi:





"Şimdiden 2018’in bundan çok daha kötü olacağını söyleyebilirim. Bu sene 2016 yılından yapılan hiçbir rezervasyon yoktu. Şu andaki doluluğu son dakika satışlarıyla sağladık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Turizmde el freni çekilmiş kamyon gibi, yani ite kaka gidiyoruz. Doluluk yüzde 60-70 bandında gidiyor. Geçen sene bu günlerde doluluk oranı yüzde 80’lerdeydi. Ağustos ayının rezervasyon durumu çok daha vahim. Şu anda yüzde 40 bandında. Yine son dakika ile doldurmaya çalışacağız."





Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olduğunu söyleyen Bülent Bülbüloğlu, bayram sonrasında yerli müşteride artış beklediklerini söyleyerek, "Bayramda iç pazar doluluğu olacak. Önceki bayramlarda 9-10 gün tatil ile ayın üçte birini doldurmuş oluyorduk. Bu yıl da bayramın devamında yaz tatili var. Yerli turist yine umudumuz olacak" dedi.





ALMAN PAZARI HEDEFLENİYOR





Marmaris’te şu anda ağırlıklı olarak Rus ve İngiliz turist bulunduğunu anlatan Bülent Bülbüloğlu, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Danimarka ve İsveç’ten gelen turist sayısında çok büyük kayıplar olduğunu açıkladı. Bülbüloğlu, "Bu sene profesyonel ve işini iyi yapan oteller ayakta kalacak. Beş yıldızlı oteller olarak sezon öncesinde iki toplantı yapmıştık. Bu toplantıda Alman pazarını yeniden kazanmak için iki Alman PR firmasıyla anlaşmayı kararlaştırmıştık. İnce eleyip sık dokuyarak PR firmasını bulmaya çalışıyoruz. Kimseye kaptıracak ve sokağa atacak paramız yok. Paramızın karşılığını almak istiyoruz. Bu yönde iki firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Almanya en çok misafir gönderen ülke ve biz de mutlaka orada yapılanmak istiyoruz" dedi.