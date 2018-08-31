Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına: Sahtekarlar, düzenbazlar... /31 Ağustos 2018 16:05

Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına: Sahtekarlar, düzenbazlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik olarak, "Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar, teşkilatlardır" dedi. Erdoğan, "Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara hitap etti.

Batının ekonomik savaş ilan etmesinin kendilerini sindiremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada evelallah kararlı olun, dik durun. Biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş… Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar, teşkilatlardır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Elhamdülillah turizmde patladık. İstihdam gayet iyi, iyi gidiyoruz. Tarım, hayvancılık evelallah, iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam. Dün akşam 17.00'de size haber verdik. Saat 17.00'de hemen sizler buraya toplandınız. Sizin bu vefanız, sizin bu cefanız bize yeter. Allah razı olsun. Sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."
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