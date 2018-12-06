16 büyük patronlu e-ticaret devi kapandı, geride mağdurlar kaldı

Türkiye'de e-ticaretzedeler halkasına yeni bir grup daha eklendi. 16 ünlü iş adamının kurduğu site kapandı. Firma yüzlerce kişinin parasını aldı, ürününü göndermedi. Binlerce kişininde parasını iade etmedi...





Patronlardunyasi.com'un haberine göre şirketin yönetim kurulunda İpekyol’un kurucusu Yalçın Ayaydın, Diesel’in Türkiye distribütörlüğünü yürüten Tahsin Özdemir, Columbia Sportswear ve Mustang Jeans gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Kerem Gözalan ve Hotiç’ten Alihan Hotiç gibi isimler bulunuyordu.





1v1y.com’un 16 ünlü kurucusu..







Abdullah Kığılı (Kığılı),



Ahmet Can Tarkan (Dilasima Group),



Melih Çelet (Desa),



Burhan Özkan (Ommedya),



Yomi Kastro (Inveon),



Yüksel Başesgioğlu (Zeki Triko),



Kerem Gözalan (Converse/Asport),



Mehmet Hotiç (Hotiç ayakkabı),



Ramazan Kaya (Saat & Saat),



Sedef Orman (Derimod),



Ali Tahsin Özlenir (Diesel Özlenir Giyim),



Tekin Acar (Tekin Acar Kozmetik),



Nejdet Ayaydın (İpekyol),



Yılmaz Yılmaz (Koton),



Aysel Balkan Sancaktar (Göz Grup),



Mehmet Rıza Aytek (Vitrin Grup).







Sektörde duayen 16 isim bu projeye markalarının gücüyle değil, kendi güçleri ve isimleriyle girmişlerdi. Site geçtiğimiz ay başında kapandı. Şimdi 16 ünlü patrondan haber yok...





Şirketin kurucu ortaklarından İpekyol'un patronu Yalçın Ayaydın, Patronlardunyasi.com'a yaptığı açıklamada, şirketin hiç kimseye bir borcu olmadığı belirterek, "Yaşanan ekonomik olaylardan dolayı tasfiye etme karar aldık. E-ticaret siteleri devamlı sermaye isteyen şirketler. Biz de şirketi tasfiye ediyoruz. Şirketin kimseye borcu yoktur. Özellikle belirtmek istiyorum ki konkordato falan da ilan etmiyoruz" demişti.







Aradan bir ay geçti, şirket alışveriş yapanlara ne ürünü gönderdi ne de parasını iade etti. Geçtiğimiz ay sonuna kadar siteye telefonla ulaşılabiliyordu. Şuanda siteye telefonla ve maille ulaşılamıyor.

16 ünlü patron arasından bir tanesi de çıkıp da "Borçlarımızın arkasındayız, ödeyeceğiz" demiyor... Firmaya hiçbir şekilde iletişim sağlanmıyor..





ŞİKAYETVAR'A ŞİKAYET YAĞIYOR





1V1Y .com Siparişimi Göndermedi! Kiğılı, Hotiç, İpekyol, Diesel Türkiye, Columbia, Mustang jeans kurucu ortaklarının yönetim kurulununda bulunduğu 1v1y.com sitesinden kasımda aldığımız çanta müşteri temsilcisi göndereceklerini söylemesine rağmen gönderilmedi. Telefonla aradığımızda 10 gün içinde iade ücretlerini göndermelerini söylemelerine rağmen gönderilmedi. Şu anda aylar oldu muhatabımız yok, ne paramız geri ödeniyor ne aldığımız ürün geliyor yazıklar olsun...





1V1Y'de Ürünlerin İadesi Yapılmadı! 1V1Y 'den LCW ürünleri aldım, ancak sonradan siparişi iptal etmek istediğimde, tedarikçi firma yani ürünlerin sizin aracılığınızla gönderildiğini iptal edemediklerini, kargoyu kabul etmeden geri gönderirsem iademin hemen gerçekleşeceğini söylediler. 45 gün oldu ürünler size teslim edileli hala daha para iadem yapılmadı. 1V1Y ne şikayet maillerine cevap veriyor ne de telefonlarını açıyor. İnternet sitesi madem kapanacaktı ürünleri hiç kabul etmeseydiniz, madem direk sizin vasıtanızla ürünler gönderiliyor, o zaman iademi sizin yapmanız gerekli. Çok acil dönüş yapın lütfen, kargo takip no:ua 833205 1V1Y sipariş no:877797.





1V1Y Para İadesinde Oyalıyor! 1V1Y.com'dan aldığım ürünü 5 Kasım'da iade ettim. 8769887 numaralı siparişimin iadesi onaylandı ancak 1 aydan fazladır paramı yatırmadılar. Her aradığımda bugün yatacak dendi ama yatırılmadı. Müşteri hizmetleri numaraları da kapanmış ulaşılmıyor. Bu sorunun çözülmesini istiyorum.





1V1Y 1 Aydan Fazla Zaman Geçmesine Rağmen İade Yapılmadı! Yıllardır güvenerek alışveriş yaptığım bir site idi. Aldığım ürünleri iade ettim ama parasını yatırmadılar. 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen iade yapılmadı. 2 farklı müşteri hizmetleri numarası da kapalı. E-postalara cevap yok. İşin kötüsü faturalar tek nüsha idi, ürünlerle birlikte gönderdim, elimde fatura da yok. Bu iş burada kalmaz. Yasal yollara başvuracağım.