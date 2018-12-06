İspanyol takım rakiplerinin soyunma odasını dinletmiş

Granada kulübünün, Yeni Los Carmenes Stadyumu'ndaki (Nuevo Estadio de Los Cármenes) soyunma odalarında bulunan duman dedektörleri ve alarmlarına kameralar gizlediği öne sürüldü.



İspanyol El Mundo gazetesi, Granada'nın soyunma ve hakem odalarında bulunan duman detektörleri, alarm ve ışık sensörlerinin içine gizli kamera yerleştirdiğine ilişkin raporları ortaya çıkardı.





TOPLAMDA 5 ADET KAMERA BULUNDU





Öte yandan, rakip soyunma odası ve hakem odasına gizlenen görsel kayıt cihazlarının yanı sıra kulübün antreman tesislerinde gizlenmiş başka kayıt cihazları da bulunduğu iddia edildi.





Olay hakkında hazırlanan rapora göre, polis, Granda'nın tesislerinde yaptığı aramada toplamda 5 adet kamera bulunduğu aktarıldı.





SEGURA, KULÜP BAŞKANINI DA DİNLEMİŞ





Granada'nın gizli kameralarla gizlice rakiplerin ve hakemlerin soyunma odasını dinlediği ve izlediği ortaya çıkınca, İspanyol ekibi bunun sorumlusunun görevden alınan yönetici Angel Gonzalez Segura olduğunu bildirdi.





Raporda ayrıca, "Bay Gonzalez Segura, bir barda yaptığı sohbet sırasında, kulüp başkanının odasına gizli kamera yerleştirdiğini ve onunla yaptığı konuşmalarını kaydettiğini böbürlenerek anlatmıştır" ifadelerine yer verildi.





sputnik