Konkordato ilan eden okul kampüsü kapattı, veliler tepkili: Güvenmekle hata ettik

Sendika.org'un haberine göre geçtiğimiz günlerde AKP’li Ümit Kalko’nun konkordato ilan etmesiyle birlikte Ankara’da bulunan Keçiören Kampüsü’nün kapatıldığı haberleri basında yer almış, site, hakim ortağın yandaş Sancak Group’a ait olduğu bilinen Mektebim Okulları’nın oluşturduğu mağduriyeti veliler ve ismini vermek istemeyen bir okul yöneticisi ile yaptığı görüşmelerde ortaya çıkarmıştı.





Kalko’nun konkordato ilanının ardından Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Mektebim Okulları Kampüsü’nün de kapatıldığı ortaya çıktı. Mektebim Okulları’ndan şikayetçi olan veliler sikayetvar.com sitesinde yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Veliler tıpkı Keçiören Kampüsü’nde olduğu gibi Fatsa Kampüsü’nde de çalışanların aylardır ücretlerini alamadıklarını ve doğal gaz bağlantısının olmadığını kaydetti. Doğal gaz bağlantısının olmayışı Keçiören Kampüsü binasının iskanının olmayışına ilişkin iddiaları akla getirdi.





“Büyük ortak olan Sancak Group okulla ilgilenmiyor”





Mehmet isimli kullanıcı “Mektebim Okulları Fatsa Kampüsü’nü bu kış günü kapatma kararı aldı. Gerekçe ise okulun Ümit Kalko’ya bağlı olması. Biz çocuklarımızı Ümit Kalko’ya değil Mektebim Okulları’na emanet ettik. Mektebim Okulu çocuklarımıza bu kış kıyamette soğuk sınıflarda eğitim verdi. Şimdi de okulu kapatma kararı aldı. Büyük ortak olan Sancak Group okulla ilgilenmiyor. Bir gece yarısı aniden Mektebim tabelası kaldırıldı. Okul devredilecek mi kapanacak mı, belli değil” dedi.





Okul yetkilisinin önerisi: Para verip başka özel okullara kaydettirin





Demet isimli kullanıcı ise kampüste 2 aydır doğal gaz bağlantısı olmadığını ve sınıflarda elektrikli ısıtıcılarla ders yapılmaya çalışıldığını belirterek “Eğitimi devam eden okulun tabelası indirilmiş. Muhatap diye gönderdikleri şahsın önerisi yine ücret karşılığı diğer özel okulların tercih edilmesi. Okula ödemiş olduğumuz parayı da yasal yollarla alabilirmişiz, o da belki. Bizler veli ve çalışanlar olarak kafamız bu kadarına çalışıyor zaten de size güvenerek gerçekten hata etmişiz” ifadelerini kullandı.





“Sadece müşteri zihniyeti ile hareket eden bir kurumsunuz”





Ersin isimli kullanıcı ise Mektebim Okulları Genel Merkezi’nin kampüsün kapanmasına ilişkin muhatap olarak kendilerini görmediklerini kaydetti. Kayıt ve ödemeleri Mayıs 2018’de yaptığını belirten Ersin, “Kurumsal bir firmanın bu şekilde insanları ve özellikle çocukları ortada bırakması sahiplenmemesi etik değildir. Sadece müşteri zihniyeti ile hareket eden bir kurumsunuz. Şirket içinde olan hisse devir ve bunun gibi işlemler biz ve bizim gibi çocukları olan insanları mağdur etme hakkı vermez. Mektebim kurumsal kimliğine yakışır şekilde hareket edilmesini bekliyoruz” dedi.





“Oğlumun eğitim hakkı elinden alındı”





Öğretmenlerin aylardır maaşlarını alamadıklarını belirten yine Ersin isimli başka bir kullanıcı “Mektebim’in kurumsallığına güvenerek girdiğimiz yolda oğlumun kanunlarla korunması gereken eğitim hakkı böylece elinden alınmış oluyor. Karşımızda hiçbir muhatap bulamıyoruz. Herkes bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Peşin verdiğimiz okul ücreti için de kimse yardımcı olmaya bile yanaşmıyor. Şimdi herkese soruyorum kurumsallık bu mudur? Size güvenen velileri en önemlisi de çocuklarımızı eğitim-öğretim yılının bu döneminde hiçbir önlem almadan hiçbir çözüm bulmadan kapının önüne koymak sizin gibi devamlı güvenden, kurumsallıktan, güçten bahseden bir kuruma yakıştı mı? Konu ile ilgili yetkililerden ivedi bir şekilde tarafıma dönüş yapılıp öğrencilerimizi mağdur etmemelerini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.







