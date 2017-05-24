Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan sürpriz iptal! /24 Mayıs 2017 10:06

Almanya'dan sürpriz iptal!

Federal Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki milletvekili heyetinin 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret son anda iptal edildi.

SHABER3.COM

DW Türkçe'den Değer Akal’a konuşan kaynaklar, bu sabah resmi açıklamayla duyurulan ziyaretin iptal edildiğini doğrularken, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındılar.

Milletvekillerinin, son anda iptal edilen ziyaret hakkında Çarşamba günü Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecekleri, iptalin nedenlerini açıklayacakları öğrenildi.

Roth başkanlığında farklı siyasi partilerden temsilcilerin Türkiye'ye yapmayı planladıkları ziyaret, iki ülke arasında son aylarda tırmanan gerginlik nedeniyle büyük önem taşıyordu.

Yeşiller Partili Meclis Başkan Yardımcısı Roth dışında Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) milletvekili Prof. Dr. Matthias Zimmer, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den Niels Annen, Yeşiller Partili Luise Amtsberg'in de yer aldığı heyet, iktidar ve muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile görüşmelerde bulunmayı planlıyordu.

GERGİNLİĞİ ARTIRACAK MI

Türkiye'yi yakından tanıyan Alman siyasetçilerden oluşan heyetin Ankara programında TBMM'yi ziyaret, tüm parti gruplarının temsilcileriyle buluşmalar, ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve AB Bakanlığı ile görüşmeler bulunuyordu.

Heyet Ankara'daki resmi temaslarının yanı sıra, İstanbul ve Diyarbakır'a da gitmeyi, referandum sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler, Türkiye'nin AB süreci konularında sivil toplumun görüşlerini dinlemeyi hedefliyordu.

İNCİRLİK KRİZİ

Almanya-Türkiye ilişkilerinde İncirlik krizinin sürdüğü bir dönemde yaşanan yeni iptalin gerginliği daha da artırması bekleniyor.

Türkiye'nin bir süredir Alman milletvekillerine İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etme izni vermemesi nedeniyle Berlin-Ankara hattında gergin günlerden geçiliyor.

Ankara, İncirlik kararına gerekçe olarak Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica talebinde bulunan bazı askerlerin bu taleplerinin kabul edilmesini gösteriyor.

Alman hükümeti ise, Almanya'da ordunun denetiminden hükümetin değil parlamentonun sorumlu olduğunun altını çiziyor ve bu tür ziyaretlerin yapılamaması durumunda, IŞİD'le mücadele kapsamında İncirlik'te konuşlu bulunan askeri birliğin başka bir ülkeye kaydırılabileceğini vurguluyor.
<< Önceki Haber Almanya'dan sürpriz iptal! Sonraki Haber >>

Ramazan ayına girerken

Ramazan ayına girerken

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Faciadan kıl payı kurtuldu....

Faciadan kıl payı kurtuldu....

Başıma tekme vurdular ama acımıyor...

Başıma tekme vurdular ama acımıyor...

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Hayatımızı doğru ayarlamanın yolu...

Hayatımızı doğru ayarlamanın yolu...

Venezuela'da bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı

Venezuela'da bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:18