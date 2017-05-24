Almanya'dan sürpriz iptal!

DW Türkçe'den Değer Akal’a konuşan kaynaklar, bu sabah resmi açıklamayla duyurulan ziyaretin iptal edildiğini doğrularken, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındılar.







Milletvekillerinin, son anda iptal edilen ziyaret hakkında Çarşamba günü Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecekleri, iptalin nedenlerini açıklayacakları öğrenildi.





Roth başkanlığında farklı siyasi partilerden temsilcilerin Türkiye'ye yapmayı planladıkları ziyaret, iki ülke arasında son aylarda tırmanan gerginlik nedeniyle büyük önem taşıyordu.





Yeşiller Partili Meclis Başkan Yardımcısı Roth dışında Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) milletvekili Prof. Dr. Matthias Zimmer, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den Niels Annen, Yeşiller Partili Luise Amtsberg'in de yer aldığı heyet, iktidar ve muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile görüşmelerde bulunmayı planlıyordu.





GERGİNLİĞİ ARTIRACAK MI





Türkiye'yi yakından tanıyan Alman siyasetçilerden oluşan heyetin Ankara programında TBMM'yi ziyaret, tüm parti gruplarının temsilcileriyle buluşmalar, ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve AB Bakanlığı ile görüşmeler bulunuyordu.







Heyet Ankara'daki resmi temaslarının yanı sıra, İstanbul ve Diyarbakır'a da gitmeyi, referandum sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler, Türkiye'nin AB süreci konularında sivil toplumun görüşlerini dinlemeyi hedefliyordu.





İNCİRLİK KRİZİ





Almanya-Türkiye ilişkilerinde İncirlik krizinin sürdüğü bir dönemde yaşanan yeni iptalin gerginliği daha da artırması bekleniyor.





Türkiye'nin bir süredir Alman milletvekillerine İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etme izni vermemesi nedeniyle Berlin-Ankara hattında gergin günlerden geçiliyor.





Ankara, İncirlik kararına gerekçe olarak Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica talebinde bulunan bazı askerlerin bu taleplerinin kabul edilmesini gösteriyor.





Alman hükümeti ise, Almanya'da ordunun denetiminden hükümetin değil parlamentonun sorumlu olduğunun altını çiziyor ve bu tür ziyaretlerin yapılamaması durumunda, IŞİD'le mücadele kapsamında İncirlik'te konuşlu bulunan askeri birliğin başka bir ülkeye kaydırılabileceğini vurguluyor.