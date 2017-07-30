Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da sala okunması talimatını kim verdi? /30 Temmuz 2017 10:12

15 Temmuz'da sala okunması talimatını kim verdi?

15 Temmuz'un en kritik olaylarından biri tüm camilerden saalar okunmasıydı. Son olarak Abdülkadir Selvi'nin yazısında da gündeme geldiği gibi hep Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in talimatı ile bu kararın alındığı söylendi. Ancak Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala'nın açıklamaları Görmez'i yalanlıyor.

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15 Temmuz gecesi sala okunması emrini kim verdi?

15 Temmuz'un en kritik olaylarından biri tüm camilerden salaların okunmasıydı. Selvi'nin son yazısında olduğu gibi hep Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in talimatı ile bu kararın alındığı söylendi. Görmez de o geceyi anlatırken, Kıbrıs Barış Harekâtı başlayınca din görevlisi olan babasının, “Mehmet, minareye çık, sela ver” sözlerini hatırlayıp bu talimatı verdiğini anlattı.

MALKOÇ VE ALA GÖRMEZ'İ YALANLIYOR

Oysa Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başka şeyler anlatmıştı. Olaylar netleşmeye başladığında Trabzon’dan arayan birisinin “Abi ezan ve sala okutalım” önerisi üzerine Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u aradığını anlatan Malkoç devamında şöyle söylemişti:

“Numan Beyi aradım. ‘Valla çok iyi olur’ dedi. Tabii, Diyanet İşleri Başkanımızın telefonları kapalı, ulaşılamıyor. Haklı olarak o da tedbir almış. Derken yarım saat sonra tekrar ben aradım Numan Beyi. ‘Sayın bakanım nasıl oldu?’ dedim. ‘Diyanet İşleri Başkanına ulaşamıyoruz’ dedi. O ara Memur-Sen Genel Başkanıyla sürekli irtibat halindeydik. Kendisine teklifte bulundum. Dedim Ali Bey, Türkiye’deki diyanet elemanlarının yüzde 70’ni bünyesinde barındıran bir sendika. Siz genel başkanı olarak bir söyleseniz de ezanları ve salaları duysak. Diyanet-Sen’e ve mensuplarına teşekkür ediyoruz. O salalar milletimizin yüreğini titretti. Ezanlar milletimizi harekete geçirdi.”

Malkoç’un sözlerine bir doğrulama da eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan geldi. 15 Temmuz için yapılan bir törende konuşan Ala, “15 Temmuz gecesi beni telefonla arayarak minarelerden sala verilmesi önerisinde bulunan kişi ombudsman Şeref Malkoç beyefendidir” dedi.

Görünen o ki sala okunması fikri birçok kişinin aklına gelmiş ve bunun için girişimlerde bulunulmuş. O gece telefonu kapalı olduğu ortaya çıkan Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in ise bu kararı ne zaman nasıl talimatlandırdığı hala bir muamma.

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