Görmez 15 Temmuz'da MİT'e yemeğe gitmiş, ama darbeyi eşi haber vermiş!

Görmez, darbeyi MİT'te yemekteyken eşinden öğrenmiş





15 Temmuz'un kontrollü darbe ve TSK'ya kumpas olduğu her geçen gün daha da netleşiyor. O gece tüm camilerden sabaha kadar sala okunması fikrinin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e ait olduğu öne sürüldü. İlginç şekilde 15 Temmuz akşamı MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Suriye muhalefetinden din adamı Muaz el Hatib'in birlikte yemekte olduğu belirtildi.





Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz akşamı MİT'te yaşananları, 'O gece MİT'e gelen telefon' başlıklı yazısında anlattı.





Saat 22.00 sıralarında gelen bir telefon üzerine Hakan Fidan'ın apar topar yemekten ayrıldığını belirten Selvi, Görmez ile Hatib'in ise sığınağa alındığı bilgisini paylaştı.







'HATİCE HANIM 'MEHMET DARBE OLUYOR' DEDİ'





Tam o sırada Mehmet Görmez'in eşinden telefon geldiğini belirten Selvi'nin inanması zor senaryosu şöyle:





"Hatice Hanım ‘Mehmet darbe oluyor' dedi. Bir çırpıda, İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığı'ndaki bir görevlinin eşinin aradığını, ‘Buranın etrafını sardılar, darbe oluyor' dediğini aktardı.







GÖRMEZ: BU İŞİ EN ÖNCE HABER ALACAK BİR YERDEYİM, ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİLER





Görmez, MİT’te olmanın verdiği güvenle, “Ben de bu işi en önce haber alacak bir yerdeyim, onlar öyle bir şey demedi, belki terör saldırısıdır” karşılığını verdi.





…Cumhurbaşkanı'nın darbeyi Ziya enişteden öğrenmesi gibi, MİT'teki Diyanet İşleri Başkanı da darbeyi eşinden haber almış ama inanmamıştı.





Selvi, Görmez'in MİT'e ait bir zırhlı araçla yerleşkeden ayrıldıktan sonra, camilerden salalar okunması talimatı verdiğini, ilerleyen saatlerde ulaşmayı başardığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da onay aldığını ifade etti."