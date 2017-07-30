4 gündür hastanede olan yeni anne ikinci kez ifadeye götürüldü

25 Temmuz günü İstanbul Eslife Hastanesi'nde doğum yapan yeni anne Ayşe Kaya'ya yapılan zulüm bitmek bilmiyor. Ayşe Kaya doğumhaneden polis nezaretinde ifadesi alınması için karakola götürülmüştü.







Bununla yetinmeyen AKP yargısı, yeni anne ve müşahade altında tutulması gereken bebeği tekrar ifadesinin alınması için Edirne'ye götürdü. Yani daha önce ifadesi alınan yeni anne, Edirne'ye bebeğiyle beraber savcının isteğiyle yeniden ifadeye getirildi. Sonrasında da hastaneye yatırıldı.





Anne bebeğiyle beraber 4 gündür hastane odalarında polis gözetiminde kalıyor.