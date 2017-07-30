Samanyolu Haber /Gündem / 4 gündür hastanede olan yeni anne ikinci kez ifadeye götürüldü /30 Temmuz 2017 10:21

4 gündür hastanede olan yeni anne ikinci kez ifadeye götürüldü

Ayşe Kaya hastanede tedavi gören 4 günlük bebeğinin yanında olması gerekirken polisler tarafından tekrar ifadeye götürüldü.

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25 Temmuz günü İstanbul Eslife Hastanesi'nde doğum yapan yeni anne Ayşe Kaya'ya yapılan zulüm bitmek bilmiyor. Ayşe Kaya doğumhaneden polis nezaretinde ifadesi alınması için karakola götürülmüştü. 

Bununla yetinmeyen AKP yargısı, yeni anne ve müşahade altında tutulması gereken bebeği tekrar ifadesinin alınması için Edirne'ye götürdü. Yani daha önce ifadesi alınan yeni anne, Edirne'ye bebeğiyle beraber savcının isteğiyle yeniden ifadeye getirildi. Sonrasında da hastaneye yatırıldı.

Anne bebeğiyle beraber 4 gündür hastane odalarında polis gözetiminde kalıyor.
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