15 Temmuz tutuklamaları ile ilgili kritik kararı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu verecek

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, dün, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklananlarla ilgili başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinden yayımlanan toplantı gündeminde de yer alan başvuruyu, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm Başkanlığı saat 10.00’da toplanarak, kabul edilebilirlik ve esas bakımından karara bağladı.







Gündemin başvurusu, “Darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” ifadeleriyle duyuruldu.





AYM İkinci Bölüm Başkanlığı, toplantı sonunda başvuruyu, Genel Kurul’a sevk etme kararı verdi. Buna göre OHAL ve darbe soruşturmalarında tutuklananlarla ilgili başvuruyu, 15 üyeli Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu görüşecek. Genel Kurul tarafından verilen kararın, pilot karar olabileceği ve bu kapsamda Yüksek Mahkeme gündemindeki diğer bireysel başvurularda da aynı şekilde uygulanabileceği öğrenildi.