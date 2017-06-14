Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz tutuklamaları ile ilgili kritik kararı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu verecek /14 Haziran 2017 11:24

15 Temmuz tutuklamaları ile ilgili kritik kararı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu verecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle bağlantılı yürütülen soruşturmalar kapsamında uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması gibi nedenlerle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin bireysel başvuruyu, Genel Kurul’a sevk etti. AYM Genel Kurulu, OHAL tutuklamalarıyla ilgili ilke kararını haftaya salı günü görüşecek.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, dün, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklananlarla ilgili başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinden yayımlanan toplantı gündeminde de yer alan başvuruyu, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm Başkanlığı saat 10.00’da toplanarak, kabul edilebilirlik ve esas bakımından karara bağladı.

Gündemin başvurusu, “Darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” ifadeleriyle duyuruldu.

AYM İkinci Bölüm Başkanlığı, toplantı sonunda başvuruyu, Genel Kurul’a sevk etme kararı verdi. Buna göre OHAL ve darbe soruşturmalarında tutuklananlarla ilgili başvuruyu, 15 üyeli Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu görüşecek. Genel Kurul tarafından verilen kararın, pilot karar olabileceği ve bu kapsamda Yüksek Mahkeme gündemindeki diğer bireysel başvurularda da aynı şekilde uygulanabileceği öğrenildi.
<< Önceki Haber 15 Temmuz tutuklamaları ile ilgili kritik kararı Anayasa... Sonraki Haber >>

Londra'da yangın dehşeti

Londra'da yangın dehşeti

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:31