Samanyolu Haber /Gündem / Arda'dan 'kumar' açıklaması /14 Haziran 2017 11:27

Arda'dan 'kumar' açıklaması

Arda Turan kumar oynadığı ve iki lüks araba parası kaybettiği iddialarına yanıt verdi.

SHABER3.COM

Katalan medyası tarafından kumar oynadığı öne sürülen, Makedonya maçı sonrası gazeteci Bilal Meşe'ye de kumar kayıpları nedeniyle saldırdığı iddia edilen futbolcu Arda Turan, bu iddialara yanıt verdi.

Hürriyet’e konuşan Arda Turan ve yakın çevresi haberin tamamen yalan, uydurma olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Barcelona’da forma giyen Arda Turan hakkında kumarda iki lüks araba parasını kaybettiğini iddia etti. Campos, Arda Turan’ın gittiği bir kumarhanede iki lüks araba parasını kaybettiğini ve bu nedenle de mali açıdan krize girdiğini söyledi. 

Katalan gazetecinin iddiasına göre; Arda, sezon içinde bir kumarhanede kumar oynadı ve önemli bir miktar kaybetti ve bu parayı kazanabilmek için yeniden oynadı, tekrar hüsran yaşadı. 
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