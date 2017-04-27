Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den çok önemli AKPM kararı ve AGİT raporu açıklaması /27 Nisan 2017 11:23

Merkel'den çok önemli AKPM kararı ve AGİT raporu açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkeli, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi 'denetim süreci'ne alma kararını değerlendirdi.

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Son dakika… Almanya lideri Merkel’den flaş Türkiye açıklaması

Almanya lideri Merkel, “Türkiye, AKPM’nin değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, “siyasi” olarak nitelendirdiği karar için “Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz. İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar çok da büyütmüyoruz, bu karar alınmıştır, geçmiştir” demişti.

Bundestag’da konuşan Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerin Ankara’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ciddi darbe aldığını ifade etti.

AB ülkelerinin 29 Nisan’daki zirvede Türkiye’yi görüşeceğini dile getiren Merkel, “Ankara Yönetimi’nin AGİT raporuna vereceği tepkiyi yakından izleyecek. Türkiye bu rapora ve eleştirile gözlemlere cevap vermeli” dedi.

AKPM, 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime alma kararı vermişti.

Türkiye'nin ‘denetim süreci'ne alınmasının nedeni ise şöyleydi: Son dönemde yaşanan insan hakları ihlâlleri, demokratik kurumların işleyişindeki sorunlar ve hukuk devleti normlarında yaşanan olumsuzluklar…
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