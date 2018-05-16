Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz gecesine ait çok önemli belgeler ABD’ye gitti iddiası! /16 Mayıs 2018 17:00

15 Temmuz gecesine ait çok önemli belgeler ABD’ye gitti iddiası!

Saygı Öztürk: Genelkurmay Başkanı Akar'ın eski emir astsubayından birisinin ABD'ye sığındığı bilgisi geldi. İddiaya göre bu kişi, 15 Temmuz darbe gecesinde yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD'ye götürdü'

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Genelkurmay Başkanı Akar'ın emir astsubayı Serhat Pasha’nın ABD’ye sığındığını ve 15 temmuz gecesi yapılan bazı konuşmaların kayıtlarını yanında götürdüğünü ileri sürdü.

Öztürk, “Astsubay Şener Doğrugören gibi, emekli astsubay Serhat Pasha hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugüne kadar yakalanamadılar. Davanın firari sanıklarının bir yolunu bulup yurtdışına kaçtıkları tahmin ediliyordu. İşte o iki eski emir astsubayından birisinin ABD’ye sığındığı yolunda karargaha bilgi geldi. İddiaya göre bu kişi, 15 Temmuz darbe gecesinde yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD’ye götürdü…kendisini kurtarmak için ses kayıtları ve Genelkurmay’ın kritik bazı belgelerini de ABD’ye götürdüğü tahmin ediliyor” diye yazdı.

Saygı Öztürk’ün “15 Temmuz darbe gecesinde yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD’ye götürdü” başlıklı yazısında ‘ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasında ifade verenlerden Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ı hatırlatarak ‘Bu kişinin bir özelliği de, Reza Zarrab’ın evinde arama yapan polis ekibinin başında bulunmasıydı’ ifadesini kullandı.
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