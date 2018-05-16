Magazin ünlülerine uyuşturucudan ceza yağdı.....

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanıklı uyuşturucu davasında karar çıktı.
Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca “uyuşturucu ticareti” suçundan 4'er yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Cenk Eren de uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Davada; ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Yusuf Akgün, Ergun Taş ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi yargılanıyordu.
CEZA KESİNLEŞİRSE NE KADAR YATACAKLAR?
Ünlü isimlerin ilk etapta kararı istinaf mahkemesine taşıyacak. İstinaf mahkemesinden ünlü isimlerin aleyhine bir karar çıktığında süreç Yargıtay’a taşınacak. Avukat Uğur Poyraz, Yargıtay’ın cezaları kesinleştirdiği takdirde, bu isimlerin cezalarının 3’te 2’sini, yani 4 yıl 2 ay ceza alanların 22 ay 20 gün hapis cezası alacağını söyledi.
Poyraz, bu cezanın 10’da birinin kapalı cezaevinde, geri kalanının da açık cezaevinde çekilebileceğini anlattı.