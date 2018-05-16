CIA belgelerini WikiLeaks'e sızdıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Geçen yıl WikiLeaks'in, CIA'nin iPhone ve akıllı televizyonları denetlemek için tasarlanan yazılımları da içeren hackleme operasyonları hakkında gizli belgelerden oluşan çalıntı bir arşiv yayınlamasıyla CIA, tarihinde en büyük belge sızıntısının kurbanı olmuştu.





The New York Times'ın haberine göre baş şüphelinin, terör şüphelileri ve diğer hedeflerin bilgisayarına sızmak için kullanılan yazılımı tasarlayan 29 yaşındaki eski CIA yazılım mühendisi Joshue A. Schulte olduğu ortaya çıktı.





Mahkeme kayıtlarına ve yakınlarının açıklamalarına göre FBI ajanları, belgelerin WikiLeaks'e sızmasından bir hafta sonra Joshue A. Schulte'nin “ulusal güvenlik bilgi”lerini sızdırma şüphesiyle evini

arayarak, pasaportuna el koymuştu.





Ancak geçen Ağustos ayında savcılar, Schulte'yi “Vault 7” kodlu WikiLeaks yayınlarından değil, 2009'dan beri ticari amaçlarla işlettiği sitede çocuk pornosu yayını yapmaktan dolayı suçlamıştı. Eylül

ayında New York'tan ayrılmamak ve bilgisayar kullanmamak koşuluyla serbest bırakılan Schulte, bu koşulları çiğnemekten dolayı Aralık'ta yeniden hapse girerken, o dönemden beri Manhattan'da cezaevinde bulunuyor.





Bu bir sene içinde Schulte'nin neden Vault 7'den dolayı suçlanmadığıysa belirsizliğini koruyor.





Soruşturmacılara Schulte'nin kişisel verilerini inceleme yetkisi verildiği bilinirken, suçlamaya dair yeterli

kanıt bulunduğu belirtiliyor.