'15 Temmuz 2018'de baskın seçim'

Ataklı kaynağının, “Erdoğan AKP’nin iyi sonuç almayacağına ama başkanlık için CHP adayı ile ikinci tura kalması halinde kesin kazanacağına inanıyor, aynen yazdığın gibi” dediğini ve şöyle devam ettiğini açıkladı: “Baskın seçimi çok düşündü Erdoğan, ama sonra çıkardığı yeni kanun hükmünde kararname ile bir süre devam etmeyi ve seçimleri 2018’e bırakmayı tercih etti.” Ataklı’ya göre, o tarihte muhtemelen yerel seçimler yapılacak.





Can Ataklı şunları yazdı:





“Ankara’da iktidara çok yakın bir haber kaynağım var biliyorsunuz. Bugüne kadar söylediği her şey doğru çıktı. Haftanın son günü aradı. “İstanbul’dayım” dedi “Anlatacaklarım var. Hem seni görmüş olurum hem de zaten anlatacaklarımı telefonda konuşmak istemiyorum” dedi.





Buluştuk. Tabi meraktayım. “Evet” dedim “Neler oluyor?” Ankaralı kaynağım “Son günlerde yazdıklarını ilgiyle okudum. Doğru saptamalar. Özellikle seçimle ilgili değerlendirmelerin çok doğru. Erdoğan AKP’nin iyi sonuç almayacağına ama başkanlık için CHP adayı ile ikinci tura kalması halinde kesin kazanacağına inanıyor, aynen yazdığın gibi” dedikten sonra devam etti: “Baskın seçimi çok düşündü Erdoğan, ama sonra çıkardığı yeni kanun hükmünde kararname ile bir süre devam etmeyi ve seçimleri 2018’e bırakmayı tercih etti.”





Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra “15 Temmuz 2018 tarihi çok önemli. Eğer son anda bir karar değiştirmez ya da tuhaf bir olay başımıza gelmezse seçim olabilir” dedi.



