'O kadar sert bir adımı biz de beklemiyorduk'

Rus haber ajansı Sputnik'e demeç veren Makarkin, "Ankara, Trump'a büyük bel bağlamıştı. Zira Trump'ın güvenlik danışmanı, Türk hükümetiyle yakın ilişkilere sahip Michael Flynn'di. Erdoğan, Flynn'in etkisiyle Trump'ın Suriye operasyonunda format değişikliğine gideceğini, özellikle de Kürtlerden desteği çekeceğini umdu. Ancak Flynn görevinden ayrıldı ve balayı sona erdi. Dahası, Kürtler ABD'nin desteğiyle Rakka'yı almak üzere. Erdoğan da bu gelişmelere yanıt olarak Rusya'dan S-400 almaya karar verdi" ifadelerini kullandı.





