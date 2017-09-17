Samanyolu Haber /Gündem / 'O kadar sert bir adımı biz de beklemiyorduk' /17 Eylül 2017 13:21

'O kadar sert bir adımı biz de beklemiyorduk'

Türkiye'nin Rusya ile S-400 füze savunma sistemleri anlaşması imzalaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Rusya Politika Teknolojileri Merkezi Müdür Yardımcısı Aleksey Makarkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını iddia etti.

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Rus haber ajansı Sputnik'e demeç veren Makarkin, "Ankara, Trump'a büyük bel bağlamıştı. Zira Trump'ın güvenlik danışmanı, Türk hükümetiyle yakın ilişkilere sahip Michael Flynn'di. Erdoğan, Flynn'in etkisiyle Trump'ın Suriye operasyonunda format değişikliğine gideceğini, özellikle de Kürtlerden desteği çekeceğini umdu. Ancak Flynn görevinden ayrıldı ve balayı sona erdi. Dahası, Kürtler ABD'nin desteğiyle Rakka'yı almak üzere. Erdoğan da bu gelişmelere yanıt olarak Rusya'dan S-400 almaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

'DARBE GİRİŞİMİ, ERDOĞAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ'

Türk askerinin tarihi olarak ABD ve NATO'ya bağlı olduğunu ancak 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin Erdoğan'ın siyasi manevra konusunda elini güçlendirdiğini de kaydeden Makarkin, nüfuzu alan generallerin S-400 sistemlerinin alınmasını kabul ettiğinin altını çizdi.

ŞLIKOV: 'GEMİDE İSYAN' YAŞANIYOR

Türk askeri tarihi uzmanı Vyaçeslav Şlıkov ise, Türkiye, ABD ve NATO üçgeninde yaşanan gelişmeleri 'gemide isyan' olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin gerçekten çok sert bir adım attığını savunan Şlıkov, S-400 sözleşmesinin uzmanları bile şaşırttığı kaydetti.

'TÜRK ELİTİ İÇİNDE NATO'DAN AYRILMAK İSTEYENLER VAR'

Rus uzman, Türk eliti içinde NATO'dan ayrılma yanlılarının bulunduğunu da belirtti.

Sputnik
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