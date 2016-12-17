14 şehit, 55 yaralı, 7 kişi gözaltında

Şehitlerin ve yaralıların isimleri belli oldu





Kayseri’de bu sabah çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 13 asker ile yaralanan 56 kişinin kimlikleri belirlendi.





Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden alınan bilgilere göre şehitlerin ve yaralananların isimleri şöyle:





Şehitler:





Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker.





Yaralılar:





Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavide olanlar Adem Avcı, Arif Özkara, Bayram Özdemir, Caner Kavalcı, Ercan İnan, Erdal Köse, Fatih Körpe, Ferdi Çatal, Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar, Halit Kapullu, Hamit Eroğlu, Hasan Hamza Şolt, Hidayet Canpolat, Hüseyin Avcı, İlker Bal, İlyas Akman, İsmail Hakkı Öner, Kamil Yemez, Kubilay Şimşek, Mehmet Gül, Mehmet Kılıç, Mertcan Uzun, Mesut Yaşar, Mevlüt Avcıoğlu, Mustafa Genç, Mustafa Uçar, Nasuh Yıldırım, Recep Güney, Semih Yılmaz, Serdar Çiçekli, Süleyman Sancar, Şakir Karayel, Tolga Öğütlü, Ufuk Uysal, Yasin Memiş, Yasin Sezeyan, Yunus Emre Kurnaz, Yunus Ertaş, Yusuf Ergün, Semih Yılmaz, Mevlüt Kimsesiz.





Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kayhan Uluhan, Muhammet Yaşar, Sami Güler, Berat Yılmaz, Ali Kuşçu, Orhan Ölmez, Furkan Özlü ve Adem Kamsız, Memorial Hastanesi’nde tedavi gören Recep Genç ve Mehmet Emin Uygur





Tekden Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Gün.





Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Taşdelen.





Dünya Hastanesi’nde tedavi gören Recep Coşkun.





Erciyes Hastanesi’nde tedavi gören Gökhan Çelik.





7 KİŞİ GÖZALTINDA





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kayseri’de hain saldırı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, saldırıyla ilgili 7 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı ve 5 kişinin de arandığını belirtti. İçişleri Bakanı Soylu, saldırıyı düzenleyen teröristin kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Soylu, “Sağduyuya ihtiyacımız var. Ortak akılla bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

