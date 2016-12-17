Flaş! Usame Bin Ladin'in oğlu Türkiye'ye sınır dışı edilmek istedi

Bin Ladin’in oğlunun Mısır’a girişine izin verilmedi





El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin’in dördüncü büyük oğlu Ömer bugün Mısır’a giriş yapmak isterken havalimanı yetkilileri tarafından durduruldu. Mısırlı yetkililer, Ömer Bin Ladin’in isminin neden “ülkeye giriş yapmasına izin verilmeyecekler listesinde” olduğuna dair bir açıklama yapmadı.







Reuters’ın haberine göre İngiliz eşi Zania el Sabah’la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mısır’a seyahat eden Ömer Bin Ladin Türkiye’ye gönderilmek istedi.