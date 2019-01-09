Ankara'da kaçırılan öğretmen Ahmet Ertürk Emniyette bulundu

15 Temmuzdan sonra kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ahmet Ertürk, 16 Kasım'dan beri kayıptı. Polisler evinde arama yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ertürk Terörle Mücadele Şubesinde bulundu. Haberi günlerdir Ertürk'ün bulunması için çalmadık kapı bırakmayan eşi sosyal medya hesabından verdi











28 yaşında kapatılan özel okulu öğretmeni olan Ahmet Ertürk'ü kimler nasıl kaçırdı şimdilik karanlıkta . 5 gündür Emniyette sorgulanan Ertürk'ün mahkemeye çıkartılması bekleniyor







Ertürk’ün kaybolduğu aynı saatlerde anne ve babasının evleri basılarak onların da gözaltına alındığı öğrenildi.

