Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kaçırılan öğretmen Ahmet Ertürk Emniyette bulundu /09 Ocak 2019 10:17

Ankara'da kaçırılan öğretmen Ahmet Ertürk Emniyette bulundu

16 Kasım Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan öğretmen Ahmet Ertürk Ankara Emniyetinde bulundu . 5 gündür Emniyette sorgulanan Ertürk'ün mahkemeye çıkartılması bekleniyor

Ankara'nın göbeğinde bir kişi daha kaçırıldı...

15 Temmuzdan sonra kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ahmet Ertürk, 16 Kasım'dan beri kayıptı. Polisler evinde arama yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ertürk Terörle Mücadele Şubesinde bulundu. Haberi günlerdir Ertürk'ün bulunması için çalmadık kapı bırakmayan eşi sosyal medya hesabından verdi 


28 yaşında kapatılan özel okulu öğretmeni olan Ahmet Ertürk'ü kimler nasıl kaçırdı şimdilik karanlıkta . 5 gündür Emniyette sorgulanan Ertürk'ün mahkemeye çıkartılması bekleniyor 

Ertürk’ün kaybolduğu aynı saatlerde anne ve babasının  evleri basılarak onların da gözaltına alındığı öğrenildi.
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