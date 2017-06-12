Bharara'dan neden kovulduğu ile ilgili ilk açıklama

Savcı Bharara: Trump’ın telefonlarına cevap vermeyince kovuldum





Eski Başsavcı Bharara, görevden alınmadan önceki hafta Başkan Trump’ın kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını, bunun “alışıldık bir durum olmadığını” söyledi.







Bharara, ABD’de yolsuzluğa ve bazı Wall Street şirketlerine yönelik açtığı dosyalarla biliniyordu. Türkiye ise Bharara’nın ismini, 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasının bir numaralı şüphelisi İran asıllı Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlamasıyla duymuştu.





BBC Türkçe’nin haberine göre, Bharara, Trump’ın telefonlarının “yürütme ile bağımsız yargı arasındaki olağan sınırı aştığını” hissettiğini ve ABD Başkanı’nın kendisini üçüncü arayışında da konuşmayı reddetmesinin ardından ardından kovulduğunu söyledi.





“OBAMA’NIN BENİ ARAMA SAYISI: SIFIR”





Trump’ın selefi Barack Obama tarafından görevlendirilmiş olan Bharara, Trump’la 2016 sonunda tanıştıklarını ve tanışmalarının ardından Trump’ın kendisiyle “bir şekilde ilişki” kurmaya çalıştığını söyledi.





Bharara bu durumun “uygunsuz” olduğunu hissettiğini belirtti:





“Obama’nın yedi buçuk yıl boyunca beni arama sayısı sıfırdır. Donald Trump’tan beklediğim telefon sayısı da sıfırdı çünkü bazı kişiler hakkındaki yasal süreçleri göz önünde bulundurursak, Trump ile mesafeli bir ilişkimiz olmalıydı” dedi.

Eski Başsavcı açıklamaları, Trump’ın Mayıs ayında kovduğu FBI Başkanı James Comey’nin ABD Kongresi’nde ifade vermesinden birkaç gün sonra yaptı.





Bharara, “Eski patronu ve arkadaşı” olarak nitelediği Comey’nin Kongre’deki ifadesini ön sıralardan dinlemişti.