Samanyolu Haber /Gündem / Bharara'dan neden kovulduğu ile ilgili ilk açıklama /12 Haziran 2017 11:37

Bharara'dan neden kovulduğu ile ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart ayında görevden aldığı New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, kovulma süreciyle ilgili Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Savcı Bharara: Trump’ın telefonlarına cevap vermeyince kovuldum

Eski Başsavcı Bharara, görevden alınmadan önceki hafta Başkan Trump’ın kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını, bunun “alışıldık bir durum olmadığını” söyledi.

Bharara, ABD’de yolsuzluğa ve bazı Wall Street şirketlerine yönelik açtığı dosyalarla biliniyordu. Türkiye ise Bharara’nın ismini, 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasının bir numaralı şüphelisi İran asıllı Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlamasıyla duymuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Bharara, Trump’ın telefonlarının “yürütme ile bağımsız yargı arasındaki olağan sınırı aştığını” hissettiğini ve ABD Başkanı’nın kendisini üçüncü arayışında da konuşmayı reddetmesinin ardından ardından kovulduğunu söyledi.

“OBAMA’NIN BENİ ARAMA SAYISI: SIFIR”

Trump’ın selefi Barack Obama tarafından görevlendirilmiş olan Bharara, Trump’la 2016 sonunda tanıştıklarını ve tanışmalarının ardından Trump’ın kendisiyle “bir şekilde ilişki” kurmaya çalıştığını söyledi.

Bharara bu durumun “uygunsuz” olduğunu hissettiğini belirtti:

“Obama’nın yedi buçuk yıl boyunca beni arama sayısı sıfırdır. Donald Trump’tan beklediğim telefon sayısı da sıfırdı çünkü bazı kişiler hakkındaki yasal süreçleri göz önünde bulundurursak, Trump ile mesafeli bir ilişkimiz olmalıydı” dedi.
Eski Başsavcı açıklamaları, Trump’ın Mayıs ayında kovduğu FBI Başkanı James Comey’nin ABD Kongresi’nde ifade vermesinden birkaç gün sonra yaptı.

Bharara, “Eski patronu ve arkadaşı” olarak nitelediği Comey’nin Kongre’deki ifadesini ön sıralardan dinlemişti.
<< Önceki Haber Bharara'dan neden kovulduğu ile ilgili ilk açıklama Sonraki Haber >>

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:36