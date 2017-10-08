ABD'de Sarraf davasına emsal karar için tutuklama yapıldı

Rıza Sarraf davası için Amerika’ya giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Amerika’da bir Türk vatandaşının İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle, herhangi bir delil olmaksızın mahkumiyet aldığını ve bunun Sarraf davasına örnek olması için yapıldığını söyledi: “Devlet bu kadar parayı Sarraf’a harcarken bu davaya müdahil olmuyor. Bu adamı kurtarmadan Sarraf’ı zaten kurtaramazlar.”
Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Aksünger, New York’ta görüştüğü Kuyumcu’nun üvey ağabeyi Nail Sengün’ün de AKP kurucularından olduğunu dikkat çekti. Aksünger, ABD’de temsilcisi olduğu bir meteoroloji şirketi için 800 dolar değerindeki metal kobalt karışımını Türkiye’ye gönderen Kuyumcu için ABD yargısının malzemenin İran’a gönderildiği iddiasında bulunduğunu ve Sarraf’ın Amerika’ya gidip tutuklandığı 2016 Mart’ında bir gece evinin 100 kişilik FBI ekibi tarafından basılarak gözaltına alındığını söyledi. Türkiye’deki depoda malzemenin bulunduğunu anlatan Aksünger, Amerika’da bir ekpertizin davada konuyla ilgili şahit olduğunu ve “Bu malzeme nükleerde kullanılmaz. Rüzgâr tribünlerinde, uçak pervanelerinde kullanılır” şeklinde ifade verdiğini aktardı.
KORKUTARAK İFADESİNİ ETKİLEDİLER'
Aksünger, Kuyumcu'ya “Sen, bu mal İran’a gönderiliyor, nükleerde kullanılıyor dersen davada sanık değil şahit olursun” denilerek kendisinin korkutulduğunu ve imza atmaya zorlandığını söyedi. 1.5 yıl süren davada 20 yılla yargılanan Kuyumcu’nun dava sonunda 3 yılı denetimli toplam 7 yıl mahkûmiyet aldığını belirten Aksünger, mahkûmiyet kararının çıktığı gün de Zafer Çağlayan dosyasının ortaya çıktığı gün ile aynı olduğunu vurguladı.
Aksünger Kuyumcu’nun protesto için Adalet Bakanlığı önünde nöbet tuttuğunu da aktardı.