Samanyolu Haber /Gündem / 13 il valiliği IŞİD eylemlerine karşı uyarıldı /06 Kasım 2017 14:42

13 il valiliği IŞİD eylemlerine karşı uyarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye sızmaya çalışan IŞİD militanlarının saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı. Buna göre 13 şehir IŞİD’in hedefinde.

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Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok geçen hafta il emniyet müdürleriyle video konferans düzenledi. Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre toplantıda, Suriye’de elinde tuttuğu bölgeleri tamamen kaybetmek üzere olan IŞİD’in Türkiye’ye sızarak yapabileceği saldırılar ve bunlara karşı alınacak önlemler konuşuldu.

MUHTARLAR OTELLER VE EMLAKÇILARLA İŞBİRLİĞİ TALİMATI

EGM İstihbarat Dairesi Başkanı Akın Karatay, toplantıda 13 kentin IŞİD’in hedefi olduğunu söyledi. 13 kentten haberde adı geçen dokuzu şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep ve Samsun.

Emniyet müdürlerinden örgütün hücre yapılarının tespit edilmesi amacıyla örgüt kadrolarının barınma alanları üzerinde yoğunlaşmalarını isteyen Altınok, muhtarlar, oteller ve emlakçılarla birlikte çalışmalar yapılması talimatını verdi.
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