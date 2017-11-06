'AYM başkanı yurtdışında kürsüye gelince Alman yargıçlar salonu terk etti'



Batum'da yapılan kongrede AYM Başkanı Arslan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada Alman Anayasa Mahkemesi heyeti salonu terk etti. Saygı Öztürk'ün yazdığı iddiaların kaynağı bir blog sayfası.

Öztürk, blog sayfasındaki yazıya Anayasa Mahkemesi Raportörü Mücahit Aydın'ın yorum yaparak iddiaları yalanladığını söylüyor. Aydın, iddianın doğru olmadığını, Alman heyetinin Arslan kürsüye çıkar çıkmaz salonu terk ettiğini ifade ediyor. Aydın'ın bu yorumu üzerine de Alman Anayasa Mahkemesi resmi bir açıklama yayınladı. Öztürk'ün yazısında yer alan ilgili bölüm şöyle:

"Alman Anayasa Mahkemesi, blog sayfasında raportör Aydın'ın yorumu üzerine resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Batum'da Alman heyetinin salonu terk etme sebebi, Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konferans programında yer almamasına rağmen çıkıp konuşmuş olması gösterildi.

Litvanya'daki olayda ise Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Alman Anayasa Mahkemesi üyesi Eichberger ile tartışmasına ilişkin eleştirinin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Eichberger'in, Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'de darbe teşebbüsü sonrası gerçekleşen hakim-savcı ihraçlarını iki Almanya'nın birleşmesinden sonraki olaylarla kıyaslanmanın anlamsız olduğunu vurguladı.

İnternet sitesi üzerinden bir Anayasa Mahkemesi'ne karşı, başka bir ülkenin Anayasa Mahkemesi resmi açıklama yapmış oldu. Bu açıklama üzerine Anayasa Mahkemesi Raportörü Mücahit Aydın, ilk yorumunda “kişisel” olduğunu belirtmeden görüşünü ortaya koymasına rağmen Alman Anayasa Mahkemesi'nin açıklamasına karşılık “kişisel görüşü”olduğunu kaydedip şöyle yazdı:

“Bu yorumum Türk Anayasa Mahkemesi'ni bağlamaz. Hem Gürcistan'da hem de Litvanya'da yaşananlar şık değildi. Türk Anayasa Mahkemesi yapıcı eleştirilere her zaman açıktır. Ama sonuçta Almanlar nezakete aykırı davrandılar. Bununla da Türkiye'nin iç koşullarını bilmediklerinden kaygılandıklarını anladım.”