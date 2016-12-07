Samanyolu Haber /Gündem / Time dergisi yılın kişisini seçti /07 Aralık 2016 16:30

Time dergisi yılın kişisini seçti

ABD'nin ünlü haber dergisi Time, 2016 yılının kişisi olarak ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ı seçti.

Time dergisi yılın kişisini seçti

Trump, 'Yılın Kişisi' seçildiğini öğrendikten hemen sonra yaptığı açıklamada, "Yılın Kişisi olarak Time'ın kapağında olmak büyük bir onur. Çok şey ifade ediyor" dedi.

Donald Trump, Time'ın kapağında "Amerika Bölünmüş Devletler Başkanı" olarak anıldı. Trump bu durumu "Bence 'bölünmüş' olarak anılmak sivri bir eleştiri" olarak yorumladı ve ekledi: "Bölmek için hiçbir şey yapmadım."

TIME dergisi editörleri her yıl, bir önceki yılın haberleri ve gündemine göre o yılın dünyanın en iyi veya en kötü kişisini/fikrini seçiyorlar.

Bu kapakla beraber Donald Trump, TIME dergisinde 10. defa kapak olmuş oldu. İlk defa 1989 yılında TIME kapağında yer almıştı.

Geçen yılın kapağında ise yılın kişisi olarak Alman Şansölye Angela Merkel yer almıştı.


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