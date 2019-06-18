Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni yaptırım açıklaması geldi /18 Haziran 2019 00:08

ABD'den yeni yaptırım açıklaması geldi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ABD cephesinden yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına bir yenisi eklendi.

Reuters’ın geçtiği bir habere göre, Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçakları için parça inşa edenlere ek olarak, başka Türk şirketlerine da mali yaptırım getirme seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Pentagon’da alım ve teçhizat desteğinden sorumlu müsteşar Ellen Lord, Fransa’daki havacılık fuarında yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye’yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ve S-400 alımını iptal etmesini istediğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Lord, Ankara’nın S-400 alımını iptal etmesi halinde, Türk şirketlerinin F-35 uçaklarının yanısıra geniş yelpazedeki diğer ABD silah sistemlerinin kritik parçalarının inşasında rol almayı sürdürebileceğini ifade etti.

Washington, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin F-35 uçaklarının üretimi ve tedariki programına katılımını askıya almış ve Türk pilotlara ABD'de verilen F-35 savaş uçakları eğitimlerinin de durdurulduğunu açıklamıştı.
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