Samanyolu Haber /Gündem / Bir Babanın engelli kızına bakmaya çalışırken başına gelenler /11 Mayıs 2017 08:02

Bir Babanın engelli kızına bakmaya çalışırken başına gelenler

İzmir, Karşıyaka’da geçen Ağustos ayında tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi. Yeni Asya gazetesine haber baba cezaevinden mektup gönderdi

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Yeni Asya Gazetesinin 12 Nisan tarihli manşetine  konu olan yüzde 97 ağır engelli kızın cezaevindeki babası: “Şu anda cezaevinde gazetenizi alamasam da eşime almasını, okumasını ve 15 günde bir yaptığımız kapalı görüşlerde bana okuduklarını anlatmasını istedim.”
Haberde emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Öncelikle bir ağabey gördüğüm şahsınızda tüm Yeni Asya ailesine teşekkür ederim.

Allah, şu yaşadığımız sıkıntılı süreçte bizlerin mağduriyetlerini dile getirdiğiniz için ve bir teselli olduğunuz için sizlerden razı olsun. Hem dünya, hem ahirette Cenâb-ı Mevlâ yardımcınız olsun.

14 Nisan 2017 günü eşimden aldığım haberle inanın çok mutlu oldum. Normalde bu tarihe kadar gazetenizi koğuşta okuyordum, ama yanlış hatırlamıyorsam bu tarihten itibaren gazetenizin abonelikleri iptal edildi. Eşim cezaevine engelli kızımı da getirdi bu üçüncü görüşüm oldu kızımı, kırk beş dakikalık görüşme süresinde hiç kucağımdan indirmedim. Hatta onu eşim haberin 12 Nisan’da yayımlandığını görüp görmediğimi sordu. Ben de aboneliğin 11 Nisan’dan itibaren sonlandırıldığını dolayısıyla göremediğimi söyledim.

Bu arada eşimi arayarak yardımcı olmak istediğini belirten duyarlı insanlarımızın maddî olarak haberimizi görüp de duâ eden manevî desteğini esirgemeyen kadirşinas okuyucularınıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Burada benim amacım şahsım adına en ufak bir şikâyeti dile getirmek değildi, benim yüzümden adeta ölüme ve açlığa terk edilen engelli kızımın mağduriyetini dile getirmekti. Çok şükür bu konuda dileğim gerçekleşti. Bu arada ailemin maddî bir ihtiyacı yoktur, ikisi de emekli olan babamın kayınpederimin ve kayın biraderimin maddî yardımları aileme yetiyor, hamdolsun, bu süreçte bizden daha ağır şartlarda maddî sıkıntı çekenlerin yaralarının sarılması en büyük duâm.

Şu anda cezaevinde gazetenizi alamasam da eşime almasını, okumasını ve on beş günde bir yaptığımız kapalı görüşlerde bana okuduklarını anlatmasını istedim.

Haberde emeği geçen herkese teşekkür eder, tekrar tekrar size ve Yeni Asya ailesine sevgi, saygı hürmetlerimi arz ederim.



SÖZ KONUSU HABER


İzmir, Karşıyaka’da geçen Ağustos ayında  tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi.

İzmir, Karşıyaka’da özel bir apartta işçi olarak çalışırken bir şikâyet üzerine geçen Ağustos ayında tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi. Ağır engelli olan 12 yaşındaki Rafia Nur kol ve bacaklarının ikisini birden etkileyen felçten muzdarip.


Orta düzeyde zekâ geriliği de olan minik kızın epilepsi hastalığı da olmasına rağmen babasının tutuklanması sonucu evde bakım ücretinin kesilmesine yapılan bütün itirazlar reddedildi. 

Rafia Nur şimdilerde kendisi de boyun düzleşmesi ve fıtık hastalığına yakalanan, eşinin tutuklanmasıyla maddî manevî buhran yaşayan annesinin çaba ve gayretleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. 

TEKRAR TEKRAR MÜRACAATTAN SONUÇ YOK!

Babanın Denizli’de tutuklanmasının ardından Denizli’ye taşınan aile fertleri tekrar tekrar müracaat ettikleri halde ihtiyaç duydukları evde bakım ücretini alamadı. 11 Aralık 2016 tarihide yapılan itiraz dilekçesine verilen cevapta baba A. E.’nin “Kamu görevinden çıkarılması ve halen cezaevinde tutuklu olması” dolayısıyla yasa, yönetmelik ve temayül taramalarında yasal bir dayanak bulunmadığında heyet olarak herhangi bir değerlendirme yapılamayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

EŞİM KAMUDA HİÇ ÇALIŞMADI

Anne B. E. ise eşinin hiçbir zaman kamu görevinde çalışmadığını, burada büyük bir yanlışlık yapıldığını dile getirdi. Eşi kamuda çalışmış olsa dahi suçun şahsiliğinin esas olması gerektiğini belirten B. E. bir şikâyet üzerine tutuklanan eşi yüzünden engelli kızlarının mağdur edilmesinin doğru olmadığını belirterek yetkililerden bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Konuyla alâkalı bilgi almak için irtibata geçtiğimiz yetkililer herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı
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