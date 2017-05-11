Bir Babanın engelli kızına bakmaya çalışırken başına gelenler

Yeni Asya Gazetesinin 12 Nisan tarihli manşetine konu olan yüzde 97 ağır engelli kızın cezaevindeki babası: “Şu anda cezaevinde gazetenizi alamasam da eşime almasını, okumasını ve 15 günde bir yaptığımız kapalı görüşlerde bana okuduklarını anlatmasını istedim.”

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Haberde emeği geçen herkese teşekkür ederim”





Öncelikle bir ağabey gördüğüm şahsınızda tüm Yeni Asya ailesine teşekkür ederim.





Allah, şu yaşadığımız sıkıntılı süreçte bizlerin mağduriyetlerini dile getirdiğiniz için ve bir teselli olduğunuz için sizlerden razı olsun. Hem dünya, hem ahirette Cenâb-ı Mevlâ yardımcınız olsun.





14 Nisan 2017 günü eşimden aldığım haberle inanın çok mutlu oldum. Normalde bu tarihe kadar gazetenizi koğuşta okuyordum, ama yanlış hatırlamıyorsam bu tarihten itibaren gazetenizin abonelikleri iptal edildi. Eşim cezaevine engelli kızımı da getirdi bu üçüncü görüşüm oldu kızımı, kırk beş dakikalık görüşme süresinde hiç kucağımdan indirmedim. Hatta onu eşim haberin 12 Nisan’da yayımlandığını görüp görmediğimi sordu. Ben de aboneliğin 11 Nisan’dan itibaren sonlandırıldığını dolayısıyla göremediğimi söyledim.





Bu arada eşimi arayarak yardımcı olmak istediğini belirten duyarlı insanlarımızın maddî olarak haberimizi görüp de duâ eden manevî desteğini esirgemeyen kadirşinas okuyucularınıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Burada benim amacım şahsım adına en ufak bir şikâyeti dile getirmek değildi, benim yüzümden adeta ölüme ve açlığa terk edilen engelli kızımın mağduriyetini dile getirmekti. Çok şükür bu konuda dileğim gerçekleşti. Bu arada ailemin maddî bir ihtiyacı yoktur, ikisi de emekli olan babamın kayınpederimin ve kayın biraderimin maddî yardımları aileme yetiyor, hamdolsun, bu süreçte bizden daha ağır şartlarda maddî sıkıntı çekenlerin yaralarının sarılması en büyük duâm.





Şu anda cezaevinde gazetenizi alamasam da eşime almasını, okumasını ve on beş günde bir yaptığımız kapalı görüşlerde bana okuduklarını anlatmasını istedim.





Haberde emeği geçen herkese teşekkür eder, tekrar tekrar size ve Yeni Asya ailesine sevgi, saygı hürmetlerimi arz ederim.













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