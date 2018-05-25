'İnce'yi içeri alma talimatı geldi, kabul etmeyince görevden alındım'

Dün gece görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına veda etti.







Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, rektörlük tarafından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi okula almaması konusunda uyarıldığını belirten Prof. Dr. Alaattin Duran, şu ifadeleri kullandı:





"24 Nisan'dan itibaren bir bölünmeme mücadelesinin içerisindeyiz. Siz bu süreçte harikalar yarattınız. Ben dün aslında istifa etmiştim. Fakat sonradan istifamı geri aldım. Kabullenemeyeceğim bir şey var. Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa'ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı, benden randevu aldığı bir yer. Ben onların söyledikleri gibi bir şey olamayacağını ve normal sürecin devam edeceğini, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledim. Biz dün Sayın Muharrem İnce ile gayet mâkul, gayet güzel bir sohbet yaptık. Ondan sonra da dışarıda çok uzun değil gayet kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Akşam rektör beni aradı; önce övdü. 'Şöyle başarılısınız, şöyle güzel şeyler yaptınız' diye. Sonra da 'YÖK başkanı sizin görevden ayrılmanızı istiyor' dedi."





'DÜNKÜ OLAY İPİMİZİ ÇEKTİ'





Dekan Duran, "İstifamı az önce bir dilekçeyle rektörlüğe gönderdim. Açıkçası dünkü olay bizim ipimizi çekmiş oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Buna uğraşsaydık yapabilir miydik bilmiyorum ama onlar bizi birleştirdiler. Her gruptan, her görüşten insan Cerrahpaşa için bir araya geldi. Bu birliktelikle biz çok daha iyi yerlere geleceğiz. Lütfen hakkınızı bana helal edin" diye konuştu.







Öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlanan Duran ve dekan yardımcıları, öğrencilerin oluşturduğu kortejin ön safında yer alarak okulun içinde, "Rektör istifa" sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında sağanak yağmura rağmen yürüyüşü bitirmeyen öğrenci ve öğretim görevlileri, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.