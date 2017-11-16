Samanyolu Haber /Gündem / 108 polise gözaltı kararı /16 Kasım 2017 10:23

108 polise gözaltı kararı

Ankara merkezli 30 ilde polislikten ihraç edilenlere operasyon düzenlendi

SHABER3.COM

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 108 polisten 60'ının bu sabah gözaltına alındığı belirtiliyor

Bu kişiler arasında eski 1. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserlerin de bulunduğu öğrenildi.

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