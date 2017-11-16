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108 polise gözaltı kararı
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16 Kasım 2017 10:23
108 polise gözaltı kararı
Ankara merkezli 30 ilde polislikten ihraç edilenlere operasyon düzenlendi
SHABER3.COM
Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 108 polisten 60'ının bu sabah gözaltına alındığı belirtiliyor
Bu kişiler arasında eski 1. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserlerin de bulunduğu öğrenildi.
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