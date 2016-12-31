Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'a katılmayan 161 subay daha tutuklandı! /31 Aralık 2016 03:17

15 Temmuz'a katılmayan 161 subay daha tutuklandı!

İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan, aralarında albay ve teğmenlerinde bulunduğu 351 askerden 172'si adliyeye gönderildi. Subaylardan 161'i tutuklandı.

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15 Temmuz'a katılmayan 161 subay daha tutuklandı!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 15 Temmuz sonrası yaptığı açıklamada TSK'nın yüzde 1.5'nin darbe girişimine destek verdiğini söylemişti.

Ancak şu ana kadar 15 Temmuz'a katılmayan binlerce subay ve astsubay ile 15 binden fazla harp okulu öğrencisi ya TSK'dan atıldı ya da tutuklandı.

TSK'yı hedef alan son operasyon İstanbul merkezli yapıldı.

575 subay hakkında gözaltı kararı verildi, 351 rütbeli asker gözaltına alındı. 

172 ASKER SEVK EDİLDİ

Önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 161’i tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 11şüpheli ise serbest bırakıldı. Emniyetteki 179 askerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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