Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da 5 milyon liralık top kavgası /03 Haziran 2019 11:18

Ankara’da 5 milyon liralık top kavgası

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 9.5 milyar lira borçla devralan Başkan Mansur Yavaş, belediye depolarında 100 bin adet top bulduklarını açıkladı.

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Yavaş konu ile ilgili, “Bayramda dağıtacağız artık, başka çaresi yok” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek ise bu toplardan görev süresi boyunca yüzbinlerce dağıttığını söyledi. Twitter'dan Yavaş'a şu göndermede bulundu: “Her bayram çocukları sevindirdim. İçinde çocuk sevgisi olmayan bunun anlamını bilemez.”

DEPOLARDA BEKLİYOR

Gökçek'in depolarda bekleyen toplarının maliyetinin 5 milyon 118 bin 773 TL olduğu da ortaya çıktı. 28 Ekim 2017'de görevinden ayrılan Gökçek istifasından sadece bir ay önce, 27 Eylül 2017'de sözleşme imzalayarak futbol ve basket topları satın aldı. Toplar, 23 Ekim 2017'de Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. Gökçek bu tarihten 5 gün sonra görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

BU SEVDASI HİÇ BİTMEDİ

Gökçek, başkanlığı döneminde top sevdasından vazgeçmedi. Gökçek, 2013'te de 372 bin futbol topu, 100 bin basketbol topu, 20 bin basket potası için 5 milyon 876 bin TL ödemişti.
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